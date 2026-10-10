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В ЛНР за сутки из-за ударов ВСУ погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали

В ЛНР за сутки из-за ударов ВСУ погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали

Удары Вооружённых сил Украины по территории Луганской Народной Республики, нанесённые в течение суток, привели к гибели четырёх человек, ещё пятеро мирных жителей получили ранения.

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