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Северное Медведково

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Свежие комментарии

  • Вячеслав Даньшин
    Хорошо бы ещё  переименовать улицу на которой стоит посольство Польши, в улицу Ивана Сусанина.Москвичи выбрали ...

Собянин поддержал команду кандидатов от «Единой России» на выборы в Мосгордуму

Собянин поддержал команду кандидатов от «Единой России» на выборы в Мосгордуму

Выборы МГД восьмого созыва состоятся в Москве с 6 по 8 сентября текущего года Стало известно, что в ходе встречи с кандидатами, представляющими партию «Единая Россия» на выборах нового состава МГД, мэр Москвы Сергей Собянин обсудил основные программы и планы развития столицы на ближайшие годы.

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