В Краснодаре 15 октября пройдёт бесплатное обследование на рак груди

15 октября с 9:00 до 14:00 у дома №31 на проспекте Чекистов будет работать мобильный комплекс «Маршрут здоровья», где краснодарцы смогут бесплатно сдать экспресс-анализы крови и проверить работу сердца.
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