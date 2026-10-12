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Царьград

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В Краснодаре 15 октября пройдёт бесплатное обследование на рак груди

В Краснодаре 15 октября пройдёт бесплатное обследование на рак груди

15 октября с 9:00 до 14:00 у дома №31 на проспекте Чекистов будет работать мобильный комплекс «Маршрут здоровья», где краснодарцы смогут бесплатно сдать экспресс-анализы крови и проверить работу сердца.

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