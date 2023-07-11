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Юнармейцы Красноярского края посетили тематический передвижной музейный комплекс «Автобус Победы»

Юнармейцы Красноярского края посетили тематический передвижной музейный комплекс «Автобус Победы»

Музей на колёсах представляет собой экспозицию, посвящённую 80-летию победы в Сталинградской битве, в котором собрано около 500 экспонатов времён ВОВ.

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