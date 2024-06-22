Давила не смог помочь Чили обыграть Перу на Копа Америка

Сборные Чили и Перу не смогли определить сильнейшего в матче первого тура Кубка Америки. В ночь на 22 июня в Арлингтоне (штат Техас, США) прошел матч первого тура Копа Америка в квартете А, в котором команда Чили встречалась с Перу.