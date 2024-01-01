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В кинотеатрах России скандальный фильм «Брат 3» выйдет 1 февраля

  Фильм “Брат 3” Валерия Переверзева получил новую дату релиза в России. Согласно информации, предоставленной Владом Пастернаком, гендиректором компании-прокатчика HHG, премьера состоится 1 февраля 2024 года.

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