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Тарзан признался, что они с Королевой не были рады женитьбе сына на стриптизирше

Тарзан признался, что они с Королевой не были рады женитьбе сына на стриптизирше

Наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного как Тарзан, женился 21 августа. Супруг певицы признался в шоу канала НТВ «Ты не поверишь!», что сначала они не были рады свадьбе сына со стриптизершей.

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