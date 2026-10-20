Стабильный мир в рамках украинского конфликта возможен только на условиях, предложенных Россией. Об этом 20 октября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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