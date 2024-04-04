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С 4 по 7 апреля будет проходить традиционная книжная ярмарка Non/fiction

С 4 по 7 апреля будет проходить традиционная книжная ярмарка Non/fiction

В ярмарке участвуют более 250 издательств и культурных институций. Что интересного привезут издательства в этом году, что в фаворе у читателей и как складывается сотрудничество с европейскими издательствами на фоне неспокойной геополитической обстановки?Последний роман Маркеса, новинка от Алексея Иванова, «Тоннель» от Яны Вагнер.

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