С 4 по 7 апреля будет проходить традиционная книжная ярмарка Non/fiction

В ярмарке участвуют более 250 издательств и культурных институций. Что интересного привезут издательства в этом году, что в фаворе у читателей и как складывается сотрудничество с европейскими издательствами на фоне неспокойной геополитической обстановки?Последний роман Маркеса, новинка от Алексея Иванова, «Тоннель» от Яны Вагнер.