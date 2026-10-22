В субботу, 24 октября, Венера окажется между Землёй и Солнцем. В этот момент дистанция до нашей планеты станет минимальной и составит примерно 40 млн километров.
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