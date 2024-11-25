Не поверили в «Мечте»: власти Грузии отказались сотрудничать с радикальной оппозицией

В «Грузинской мечте» исключают сотрудничество с оппозицией в случае ее радикальных действий. В стране состоялось первое после выборов заседание парламента, и в правящей партии подтвердили «Известиям» свой курс на сближение с Евросоюзом.
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