Корреспондент «Звезды» объяснил, почему «Железный купол» пропускает ракеты ХАМАС

Сейчас высказываются самые разные версии о сроках начала наступательной операции. Даже появились сообщения о том, что она может быть перенесена на несколько дней из-за плохих погодных условий, а именно облачности, которая может помешать израильской авиации и операторам БПЛА поддерживать сухопутные войска с воздуха.
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