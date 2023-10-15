Корреспондент «Звезды» объяснил, почему «Железный купол» пропускает ракеты ХАМАС

Сейчас высказываются самые разные версии о сроках начала наступательной операции. Даже появились сообщения о том, что она может быть перенесена на несколько дней из-за плохих погодных условий, а именно облачности, которая может помешать израильской авиации и операторам БПЛА поддерживать сухопутные войска с воздуха.