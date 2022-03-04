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«Мы в точке перелома многих тенденций»: участник минских переговоров Николай Силаев — о причинах спецоперации на Украине

«Мы в точке перелома многих тенденций»: участник минских переговоров Николай Силаев — о причинах спецоперации на Украине

Россия начала военную спецоперацию на Украине, потому что все возможности дипломатии были уже исчерпаны, говорит историк, дипломат, директор Лаборатории анализа международных процессов в Институте международных исследований МГИМО Николай Силаев.

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