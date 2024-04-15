Полковник Рейснер: ВС России нанесли тяжелый удар по ВПК Украины

Украинские войска близки к поражению из-за нехватки боеприпасов и преимущества России на поле боя. Страна утратила возможность обеспечивать себя и перешла на обеспечение Запада, заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung полковник австрийской армии Маркус Рейснер.
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