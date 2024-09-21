Более 140 пострадавших попали в Курскую облбольницу после нападения ВСУ

Более 140 мирных жителей поступили в Курскую областную больницу с различными ранениями и травмами после вторжения ВСУ на территорию региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на главврача стационара Михаила Лукашова.
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