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62ИНФО | Новости Рязани

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Несколько улиц Рязани остались без холодной воды 10 июля

Несколько улиц Рязани остались без холодной воды 10 июля

До 17:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица Гагарина, дома №№80, 82, 86, 140-142, 160/2, а также №59а; улица Островского, дома №8/20 и №24 корпус 1, а также №24б; улица Полетаева, дома №№19/10, 22, 22 корпус 1, 24, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 3, 26, 26 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 28, 29, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 31, 31 корпус 1, 33/67, 34.

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