Семин о матче с Нигерией: «Один из главных для России за время отстранения. Привезут основной состав – сможем понять сильные и слабые стороны сборной»

Игра пройдет 6 июня. «Здорово, что РФС смог договориться с таким соперником. Нигерия традиционно является флагманом африканского футбола и периодически показывает хорошие результаты на чемпионатах мира, а многие ее игроки успешно выступают в лучших европейских национальных чемпионатах за сильные клубы.