В ближайшие дни в Крыму ожидаются заморозки

В Крыму в ближайшие двое суток прогнозируются заморозки. Об этом сообщили в пресс-службе РСЧС.По информации ведомства, температура на поверхности почвы в степных и предгорных районах полуострова может опуститься до -2 градусов мороза.
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