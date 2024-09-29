Путин на следующей неделе встретится с победителями конкурса «Учитель года»

Встречу с победителями конкурса «Учитель года» и участие в мероприятиях ко второй годовщине вхождения новых территорий в состав России включили в рабочий график президента Владимира Путина на следующую неделю.
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