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2.00 – на победу Месси в гонке бомбардиров МЛС. Лео вышел на первое место, оформив покер

«Интер Майами» победил «Монреаль» 7:1 в очередном туре МЛС, а Лионель Месси забил четыре гола. Аргентинец возглавил гонку бомбардиров с 18 мячами, обогнав Петара Мусу из «Далласа» – у хорвата 16 голов.

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