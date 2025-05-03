Соболенко объяснила, почему ее команда праздновала победу в Мадриде с мухобойками в руках

«Я сказала команде, что им пора говорить в ложе по-английски, чтобы люди понимали суть происходящего.
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