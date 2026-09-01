Головинские вести
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Головинские вести

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Московские долголеты из Головинского планируют покорить фестиваль «День ходьбы»

Уже в эту субботу, 5 сентября, Москва превратится в огромный стадион под открытым небом. В центре внимания — масштабный фестиваль «День ходьбы», и активные жители из Головинского района уже вовсю готовятся выйти на дистанцию.

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