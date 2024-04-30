Тульский АКМ покинул главный тренер команды Сергей Решетников

51-летний специалист возглавил тульскую команду перед стартом минувшего сезона. Под его руководством АКМ смог достичь наивысшего результата в своей истории, став серебряным призером Всероссийской хоккейной лиги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии