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Игорь Акинфеев: «Давайте обсудим легендарность, когда мне будет лет 90. Не нравятся все эти слова»

Игорь Акинфеев: «Давайте обсудим легендарность, когда мне будет лет 90. Не нравятся все эти слова»

В июле «Зенит» победил ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, по пенальти победу одержал клуб из Санкт‑Петербурга – 5:4.

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