В Мосгордуме состоялся круглый стол, посвященный деятельности Мосгосстройнадзора

В рамках заседания Комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию прошел круглый стол на тему: «Основные направления деятельности Комитета государственного строительного надзора города Москвы в области градостроительства: перспективы взаимодействия по вопросам совершенствования законодательного регулирования и развития».