В Мосгордуме состоялся круглый стол, посвященный деятельности Мосгосстройнадзора

В рамках заседания Комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию прошел круглый стол на тему: «Основные направления деятельности Комитета государственного строительного надзора города Москвы в области градостроительства: перспективы взаимодействия по вопросам совершенствования законодательного регулирования и развития».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии