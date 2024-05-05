Прогнозы номера

Внедрение интернета вещей позволяет бизнесу снижать расходы в среднем на 17% ― за счет сокращения простоев и ремонта оборудования, энергозатрат и расходов на оплату труда, резюмирует недавнее исследование «IoT-индекс», проведенное компанией «Мегафон».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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