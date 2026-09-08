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Царьград

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Калиматов сообщил о новых учебниках по ингушскому языку в школах

Калиматов сообщил о новых учебниках по ингушскому языку в школах

В Ингушетии для начальных классов разработаны новые учебники по ингушскому языку. Махмуд-Али Калиматов подчеркнул важность этого шага в сохранении языка.

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