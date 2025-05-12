Власти Челябинска разорвали контракт с подрядчиком, испортившим салют в День Победы

В мэрии Челябинска заявили, что не заплатят подрядной организации за сорванный салют. Как передает корреспондент РИА «Новый День», контракт с фирмой, обязавшейся организовать салюты на День Победы и в день города расторгнут.
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