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Царьград

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Житель Забайкалья получил 3 года условно за аферы с ремонтом

Житель Забайкалья получил 3 года условно за аферы с ремонтом

Оловяннинский районный суд рассмотрел дело местного жителя, обвиняемого в присвоении денег, полученных в качестве аванса за ремонтные работы.

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