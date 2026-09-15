"Опасные маневры": Посол Барбин объяснил пуск сигнальных ракет по вертолету Дании

По словам дипломата, именно датская сторона несет ответственность за провокационные действия, так как вертолет совершал опасные маневры вблизи корабля.
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