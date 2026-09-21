БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 623 подписчика

Выборы-2026 состоялись: Россия переходит в новую реальность

Выборы-2026 состоялись: Россия переходит в новую реальность

Люди поверили, что их выбор будет важен для будущего страны и для них лично — отсюда и высокая явка, и большой процент проголосовавшей молодежи Ирина Мишина Фото: Максим Чурусов/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Журавлев Дмитрий Солонников Сергей Станкевич Главным итогом выборов в Госдуму 9-го созыва стало то, что явка на них превысила ту, что была в 2021 году.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя