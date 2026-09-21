Выборы-2026 состоялись: Россия переходит в новую реальность

Люди поверили, что их выбор будет важен для будущего страны и для них лично — отсюда и высокая явка, и большой процент проголосовавшей молодежи Ирина Мишина Фото: Максим Чурусов/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Журавлев Дмитрий Солонников Сергей Станкевич Главным итогом выборов в Госдуму 9-го созыва стало то, что явка на них превысила ту, что была в 2021 году.