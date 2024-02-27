Дзагоев проходит тренерскую стажировку в ЦСКА: «Скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов. Алану очень нравится, рады такой вовлеченности со стороны нашей легенды»

Бывший полузащитник ЦСКА проходит стажировку в спортивном блоке армейского клуба. «Алан Дзагоев сейчас проходит стажировку в спортивном блоке ЦСКА: скаутинг, анализ данных с помощью наших современных инструментов.
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