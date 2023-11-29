В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан

В ходе рейда по проверке соблюдения миграционного законодательства участковыми уполномоченными полиции межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» выявлен факт фиктивной регистрации по месту жительства трех иностранных граждан.
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