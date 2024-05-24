В чём залог Победы в "Священной войне"? Малофеев поздравил Святейшего Патриарха с днём тезоименитства

Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём тезоименитства, отметив один из главных залогов нашей грядущей Победы в той схватке, которую Предстоятель Русской Православной Церкви очень точно назвал "Священной войной" .
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