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Маск пожаловался на предвзятость к Tesla со стороны властей США

Илон Маск заявил, что Джо Байден и и его администрация предвзято относятся к его компании Tesla. Бизнесмен упомянул недавнее мероприятие Белого дома, посвященное индустрии электрокаров, на которое не пригласили представителей его автоконцерна.

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