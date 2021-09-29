Маск пожаловался на предвзятость к Tesla со стороны властей США

Илон Маск заявил, что Джо Байден и и его администрация предвзято относятся к его компании Tesla. Бизнесмен упомянул недавнее мероприятие Белого дома, посвященное индустрии электрокаров, на которое не пригласили представителей его автоконцерна.
Илон Маск заявил, что Джо Байден и и его администрация предвзято относятся к его компании Tesla. Бизнесмен упомянул недавнее мероприятие Белого дома, посвященное индустрии электрокаров, на которое не пригласили представителей его автоконцерна.
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