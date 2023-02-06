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Поговорили в эфире насчёт Олимпиады-24: хватит позорить страну!

Поговорили в эфире насчёт Олимпиады-24: хватит позорить страну!

Поговорили в субботнем эфире насчёт Олимпиады-24, которая через год состоится в Париже. Ставшая обычной за последние несколько лет тема участия или неучастия там российских спортсменов, которых американцы и вся свора их прихлебателей из МОК и международных спортивных федераций травит и продолжает травить, сначала под предлогом допинга (сегодня яснее ясного, что там была проделана и остаётся на плаву такая же грязная и подлая афера, как и во всех прочих сферах нашего общения с западным миром, от экономики и безопасности до культуры и русского языка), а теперь и в качестве "страны-агрессора".

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