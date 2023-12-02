Названы самые востребованные в России профессии

По итогам осени самыми востребованными сотрудниками в России оказались курьеры и программисты. Общее количество вакансий увеличилось в 1,8 раза (+84%) в сравнении с концом осени прошлого года, свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито Работа» (есть в распоряжении Банки.