Царьград Фото: Freepik В России предложили ввести въездной сбор для иностранцев из стран, с которыми установлен безвизовый режим.
В России могут ввести въездной сбор: Мигрантам приготовиться
Комментарии
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Михаил Молчев
Наши дармоеды всегда придумают как бабла заполучить. Ужели вы думаете, что на границе одни Верещагины работают? Там хапать и начнут и с дармоедами делиться.
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25 мин.
Михаил Молчев
АК как же им не отклонять-то? Народ, который эту шушеру "выбрал"- не народ вовсе. Черножопые- вот народ, с них и бабла собрать можно солидно. Я считаю, что всю госдуру самое время слегка развешать по столбам фонарным! Толка от них, кроме вреда нет и не будет, им свой карман ближе.
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17 мин.
Алекс Сэм
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1 мин.
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