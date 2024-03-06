Медвежий угол
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Медвежий угол

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В России могут ввести въездной сбор: Мигрантам приготовиться

В России могут ввести въездной сбор: Мигрантам приготовиться

Царьград Фото: Freepik В России предложили ввести въездной сбор для иностранцев из стран, с которыми установлен безвизовый режим.

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Комментарии
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Михаил Молчев
Наши дармоеды всегда придумают как бабла заполучить. Ужели вы думаете, что на границе одни Верещагины работают? Там хапать и начнут и с дармоедами делиться.
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25 мин.
Михаил Молчев
АК как же им не отклонять-то? Народ, который эту шушеру &quot;выбрал&quot;- не народ вовсе. Черножопые- вот народ, с них и бабла собрать можно солидно. Я считаю, что всю госдуру самое время слегка развешать по столбам фонарным! Толка от них, кроме вреда нет и не будет, им свой карман ближе.
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17 мин.
Алекс Сэм
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1 мин.

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