В России могут ввести въездной сбор: Мигрантам приготовиться

Наши дармоеды всегда придумают как бабла заполучить. Ужели вы думаете, что на границе одни Верещагины работают? Там хапать и начнут и с дармоедами делиться.

Михаил Молчев

АК как же им не отклонять-то? Народ, который эту шушеру "выбрал"- не народ вовсе. Черножопые- вот народ, с них и бабла собрать можно солидно. Я считаю, что всю госдуру самое время слегка развешать по столбам фонарным! Толка от них, кроме вреда нет и не будет, им свой карман ближе.