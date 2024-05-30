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Закон, порядок, государство

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На Площади Славы в Хабаровске участники фестиваля «Амурские волны-2024» дали концерт для военнослужащих и юнармейцев

На Площади Славы в Хабаровске участники фестиваля «Амурские волны-2024» дали концерт для военнослужащих и юнармейцев

В завершении мероприятия перед военнослужащими и юнармейцами выступил сводный военный оркестр фестиваля «Амурские волны-2024» под руководством начальника Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации – главного военного дирижера генерал-майора Тимофея Маякина.

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