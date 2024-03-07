Сотрудники УНК УМВД России по Тамбовской области присоединились к акции «8 Марта - в каждый дом»

В канун Международного женского дня 8 Марта сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков посетили подшефную организацию – дошкольное подразделение Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, чтобы поздравить с наступающим праздником детей и педагогический коллектив, в котором работают исключительно женщины.