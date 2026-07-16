Тому не светит удача, у кого мозги от самодовольства съехали набекрень Изображение сгенерировано ИИ Посольство Российской Федерации в Австралии констатировало, что лозунг «убивать русских» в этой стране стал приемлемым: «Посольство выразило обеспокоенность публикациями и заявлениями, которые, по мнению дипмиссии, делают лозунг «убивать русских» приемлемым в общественном пространстве страны.