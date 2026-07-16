НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

78 подписчиков

Юрий Селиванов: Они бы еще пингвинов туда послали!

Юрий Селиванов: Они бы еще пингвинов туда послали!

Тому не светит удача, у кого мозги от самодовольства съехали набекрень Изображение сгенерировано ИИ Посольство Российской Федерации в Австралии констатировало, что   лозунг «убивать русских» в этой стране  стал приемлемым: «Посольство выразило обеспокоенность публикациями и заявлениями, которые, по мнению дипмиссии, делают лозунг «убивать русских» приемлемым в общественном пространстве страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии