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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов набрал 0+1 с «Колорадо» и получил малый штраф в овертайме. У него 68 очков в 57 играх

Капризов набрал 0+1 с «Колорадо» и получил малый штраф в овертайме. У него 68 очков в 57 играх

Форвард «Миннесоты» ассистировал Броку Фэйберу при единственной шайбе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (1:2 ОТ).

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