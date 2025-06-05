Организованная преступность в Турции пустила глубокие корни

Современная Турция стала убежищем для организованных преступных группировок, наркоторговцев, киберпреступников и разыскиваемых на международном уровне беглецов – такой неутешительный (и в то же время неудивительный) вывод следует из попавшего в распоряжение СМИ письма в парламент министра внутренних дел Али Ерликая, руководящего как полицией, так и жандармерией.