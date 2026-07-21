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В Петербурге создали умные камеры, которые сами замечают вандалов в парках

В Петербурге создали умные камеры, которые сами замечают вандалов в парках

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения разработали систему видеонаблюдения, которая способна без участия человека распознавать подозрительное поведение.

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