В Петербурге создали умные камеры, которые сами замечают вандалов в парках

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения разработали систему видеонаблюдения, которая способна без участия человека распознавать подозрительное поведение.
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