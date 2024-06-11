Боевики убили 50 человек в ходе рейда в Нигерии

Альянс из нескольких банд провел рейд на деревню Яргодже на северо-западе Нигерии. Убиты по меньшей мере 50 человек, боевики также похитили десятки местных жителей, включая женщин и детей, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
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