"X5 Клуб": шесть порций домашнего глинтвейна обойдутся в 2352 рубля

Приготовление шести порций безалкогольного глинтвейна осенью 2026 года обойдется примерно в 2352 рубля, или 392 рубля за порцию, оценили для «Газеты.
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