Представитель благотворительного фонда "Инсан" приехал к больнице в Махачкале

Представитель благотворительного фонда "Инсан" Гусейн Рамазанов рассказал РЕН ТВ, что вместе с командой волонтеров и работников приехал к больнице в Махачкале с водой, едой и медикаментами, чтобы помочь людям после атаки террористов.