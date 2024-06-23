Представитель благотворительного фонда "Инсан" приехал к больнице в Махачкале

Представитель благотворительного фонда "Инсан" Гусейн Рамазанов рассказал РЕН ТВ, что вместе с командой волонтеров и работников приехал к больнице в Махачкале с водой, едой и медикаментами, чтобы помочь людям после атаки террористов.
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