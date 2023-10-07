«Трудности с зачатием»: задумавшаяся о третьем ребенке Утяшева обратилась за помощью к матери-природе

Вполне возможно, в звездном семействе юмориста и гимнастки грядет пополнение. Павел Воля и Ляйсан Утяшева соцсетиЛяйсан Утяшева и Павел Воля — яркий пример того, что даже в иллюзорном и обманчивом мире шоу-бизнеса вполне могут существовать настоящие человеческие отношения.