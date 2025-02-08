"ВСУ против Зеленского": Грядёт марш справедливости? Исповедь бригадного командира

"ВСУ против Зеленского": Грядёт марш справедливости? Исповедь бригадного командираПосле череды весьма резонансных новостей появились признаки того, что Зеленский в глазах украинцев больше не "любимый слуга народа".
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