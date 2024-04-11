Инженеры представили инновационную экологичную технологию 3D-печати

Ученые из Университета Флориды представили инновационный метод 3D-печати под названием VIPS-3DP. По информации издания Nature Communications, инженеры из Флориды разработали инновационный метод 3D-печати, который позволяет создавать объекты из различных материалов.
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